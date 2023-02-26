بحث التعاون الأمني بين النمسا وكرواتيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

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ناقش وفدان أمنيان من النمسا وكرواتيا، خلال مباحثاتهما في زغرب، قضايا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والقضاء على الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية النمساوية السبت بأن الوفد النمساوي ترأسه مدير الشرطة الاتحادية مايكل تاكاكس، فيما ترأس الوفد الكرواتي المدير العام للشرطة نيكولا ميلينا، وعقدت المباحثات في مقر وزارة الداخلية في زغرب.

وأوضح البيان أن التواصل والتعاون الدولي بين سلطات الشرطة في البلدين ضروري في مكافحة ظواهر الجريمة الحديثة، لافتا إلى أن المباحثات ركزت على مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومنع الهجرة غير النظامية ومكافحة جرائم التهريب المنظمة.

وثمن الوفدان الأمنيان - بحسب البيان - التعاون المهني وغير البيروقراطي والتبادل السريع للمعلومات بين النمسا وكرواتيا، لافتا إلى أهمية زيادة توسيع التعاون الممتاز على المستوى الرسمي، وعلى سبيل المثال في تنسيق منع الهجرة غير النظامية وتكثيف التعاون الشرطي الثنائي.