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بتروجيت مقاولا عاما لمشروع توسعة مرفق إنتاج ينبع بالسعودية بقيمة 555 مليون ريال

الأحد، 26 فبراير 2023 01:36 م
بتروجيت مقاولا عاما لمشروع توسعة مرفق إنتاج ينبع بالسعودية بقيمة 555 مليون ريال جانب من التوقيع
كتبت - مروة الغول

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وقعت شركة بتروجت الذراع التنفيذي لقطاع البترول المصرى عقد المقاول العام لأعمال التوسعة الثانية لمرفق إنتاج ينبع بالمملكة العربية السعودية وذلك مع شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" بقيمة 555 مليون ريال.
 
ويأتي ذلك في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في العمل بالخارج من خلال الشركات البترولية المتخصصة في اعمال انشاء المشروعات التي تعمل على زيادة وتنمية حجم اعمالها فى هذا النشاط خارج مصر بعد اكتسابها سجلاً متميزاً من الخبرات في تنفيذ المشروعات خارجياً في العديد من الدول العربية والافريقية. 
 
ويهدف العقد المبرم بين بتروجت ولوبريف الى توسعة مرفق إنتاج ينبع لرفع الطاقة الإنتاجية  إلى 1.3مليون طن متري سنويا من زيوت الأساس في عام 2025، حيث سيتم توسيع الوحدات القائمة في مرفق الإنتاج إلى أقصى طاقة إنتاجية، وذلك لزيادة إنتاج زيوت الفئة الثانية أوالبدء في إنتاج زيوت الفئة الثالثة، كما ستتيح التوسعة مرونة في عملية إنتاج زيوت أساس إضافية من الفئتين الثانية والثالثة استنادا إلى طلب السوق.
 وتبدأ مدة العقد من تاريخ الإشعار بالبدء وفقاً لشروط العقد ولمدة 30 شهراً.
 
 
 
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البترول

الغاز

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