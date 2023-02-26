انتحار توأم أرجنتينى من الطابق الثالث بسب تعرضهما للتنمر في إسبانيا

فاطمة شوقى

أثار حادث انتحار مأساوى لفتاتين توأم تحملان الجنسية الأرجنتينية، وقفزتا من الطابق الثالث، بسبب تعرضهما للتنمر في مدينة برشلونة الإسبانية، لحالة من الجدل، وفتح قضية "التنمر" من جديد فى البلاد.

وأشارت صحيفة "امبيتو" الأرجنتينية، إلى أن التوأم البالغ من العمر 12 عاما تعرض للتنمر بسبب اللهجة الأرجنتينية، وألقيا بنفسهما من الطابق الثالث في مدينة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة، أن أسرة التوأم أكدت العثور على رسالة تفيد بأنهما تعرضا للتنمر بسبب اللهجة الأرجنتينية التي كانوا يتحدثون بها في إسبانيا، والتي فيها قالت إحداهما التي تسمى "الانا" "لقد سئمت من التعرض للتنمر في المدرسة، لا يمكنني تحمل ذلك، أريد أن أكون سعيدًا ، لكن من الواضح أنني سأعاني من هذا لبقية حياتي وقد اتخذت قرارًا بعدم الاستمرار".

بينما قالت الشقيقة الآخرى التي تسمى "ليلى"، والتي استطاعت ان تنجو "أعتذر للجميع ، أنت تعرف كم أحب أختي ، رأيت كل التنمر الذي تعاني منه ، سأفعل ما تقرره ، سأرافقها حيث تريد".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسبانية أعلنت انها ستحقق في قضية التنمر التي تعانى منها بعض المدارس .