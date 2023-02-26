اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأحد إنطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وذلك تحت إشراف ومتابعة من الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الصحية وفريق المبادرات الرئاسية والتمريض وفريق عمل مكتب مساعد الوزير لشئون المشروعات و مبادرات الصحة العامة صرح بذلك الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف سامى النجار أن الخدمات المقدمة بالوحدات والمراكز التي تنفذ المبادرة تشمل فحص طبي شامل، و فحص معملي تحديد الفصيله وتحديد معامل ريسوس وتحديد نسبه الهيموجلوبين، وإكتشاف بعض الأمراض الغير ساريه الضغط - مرض السكري -مرض السمنة، وإتشاف بعد الأمراض الفيروسيه " الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV، الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV ، فيرس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS"، والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثيه "انيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية"، والإستبيان النفسي الذى يقيس القدرة علي القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديده تؤثر علي الحالة النفسية، مع توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض الغير سارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنتقلة من الأم للجنين .

بالإضافة إلى دعم خدمه الإحالة للجهات المختصة حال إكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية على أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص وعليه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضروري الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الأماكن التي سيتم بها الفحص بمحافظه سوهاج التابعة لمديرية الصحة هي مركز سوهاج برعاية الطفل "الثقافة"، والمركز الطبي بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض، ومركز أخميم داخل الركز الحضرى ومركز دار السلام داخل المركز الحضرى ، ومركز طما داخل المركز الطبي، ومركز طهطا داخل المركز الطبي ، ومركز جهينة داخل المركز الحضرى، ومركز المنشاه داخل مركز رعاية الطفل بوحدة أولاد حمزة، مركز جرجا داخل المركز الحضرى القبلى، ومركز البلينا داخل المركز الحضرى، وسوف يتم تسليم الشهادة بعد 15 يوم من إجراء الفحص والتحاليل وليس في نفس اليوم.