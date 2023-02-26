اليوم السابع: التنمية.. عبور جديد واختيار حياة على أرض الفيروز

ترصد اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إطلاق خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، واصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية أرض الفيروز.





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