المعارضة في الجبل الأسود ترشح منافسا جديدا للرئيس جوكانوفيتش بالانتخابات

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رشح حزب (أوروبا الآن) المعارض في الجبل الأسود نائب زعيمه جاكوف ميلاتوفيتش لتولي منصب رئيس البلاد بعد أن استبعدت هيئة الانتخابات المركزية مرشحه الأول للمنصب زعيم الحزب ميلوجكو سبايتش بسبب مزاعم بازدواج جنسيته .



وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أنه يُنظر إلى حزب "أوروبا الآن"، الذي أنشأه ميلاتوفيتش مع سبايتش، على أنه أخطر تهديد يواجهه الرئيس جوكانوفيتش أو أي مرشح يرشحه حزبه الديمقراطي الاشتراكي في السباق الرئاسي.



وجاء ترشيح ميلاتوفيتش بعد يوم من قرار هيئة الانتخابات في البلاد السماح للحزب باقتراح مرشح جديد بعد استبعاد سبايتش بسبب مزاعم بأنه يحمل جنسية صربية .



وانقسم أعضاء الهيئة الانتخابية في اتخاذ القرار ، حيث أصر العديد منهم على أنه لا ينبغي اتخاذ القرار إلا بعد أن تنتهي وزارة الداخلية من تحقيقها في المزاعم المذكورة، والذي بدأ في وقت سابق في فبراير الجاري. وقال ثلاثة أعضاء بالهيئة إنه يجب الموافقة على طلب سبايتش، بينما عارضه أربعة، وامتنع ثلاثة عن التصويت .



وكان ميلاتوفيتش هو الشخصية المسئولة عن الأداء الأفضل من المتوقع الذي أظهره حزب (أوروبا الآن) في الانتخابات المحلية التي جرت في أكتوبر 2022، عندما أطاح بالحزب الديمقراطي الإشتراكي من العاصمة بودجوريتشا. وعلى الرغم من أن الحزب قد نشأ قبل تلك الانتخابات بستة أشهر فحسب، إلا أنه اكتسب الحزب شعبية ودعمًا سريعًا .



يذكر أن ميلاتوفيتش، البالغ من العمر 36 عامًا، تخرج من كلية الاقتصاد في الجبل الأسود ثم درس في جامعة أكسفورد. وعمل في عدة بنوك أوروبية كبرى.