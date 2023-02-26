اليوم السابع
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المرور تضبط 78 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 26 فبراير 2023 11:21 ص
المرور تضبط 78 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة المرور ـ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (78199) مخالفة مرورية متنوعة.

من المخالفات التي تم ضبطها ..

ـ  (19784) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ـ  (192) مخالفة السير بدون تراخيص.

ـ  (35) مخالفة موقف عشوائى.

ـ (5) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 


مخالفة مرورية

المرور

تجاوز سرعة

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