اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 09:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة ترسم كاهنا جديدا و4 قمامصة بأخميم

الأحد، 26 فبراير 2023 08:39 ص
الكنيسة ترسم كاهنا جديدا و4 قمامصة بأخميم ترسيم كاهن
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صلى الأنبا بسادة مطران إيبارشية أخميم وساقلتة، القداس الإلهي، صباح اليوم، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته الشماس سامي جميل كاهنًا على كنيسة الشهيد قلتة الطبيب بنجع الحلوة بمركز ساقلتة.
 
ورسم نيافته أربعة من آباء الكنيسة في رتبة القمصية، وهم: القمص يوسف فوزي كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بإخميم القمص يوساب القمص إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء بإخميم القمص شورا عبده كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية سفلاق القمص أمونيوس كمال كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس والأرشيدياكون حبيب جرجس بإخميم، والمنسق الإعلامي للإيبارشية.
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اخميم

ايبارشيه اخميم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة