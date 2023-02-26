اليوم السابع
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القناة الوثائقية تعرض الفيلم الوثائقى "تجارة محظورة"

الأحد، 26 فبراير 2023 11:19 م
القناة الوثائقية تعرض الفيلم الوثائقى "تجارة محظورة" جانب من التقرير
كتب أحمد عرفة

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عرضت قناة الوثائقية، الفيلم الوثائقى "تجارة محظورة"، يتحدث عن أبرز الأنشطة التجارية التي تم حظرها والحفريات التي تم فيها إجراء بعض الأنشطة التجارية.

وفى وقت سابق واصلت القناة الوثائقية، عرض العديد من الأفلام الوثائقية المميزة، حيث عرضت القناة الوثائقية، الفيلم الوثائقى "أنجح المسلسلات الأمريكية"، حيث استعرض الفيلم الوثائقى أبرز المسلسلات الأجنبية التي لاقت مشاهدة كبيرة من جانب المشاهدين.

وعرض الفيلم الوثائقى، مقاطع من أفضل المسلسلات الأجنبية، مستعرضة تصريحات لنجوم تلك المسلسلات وشعورهم خلال تمثيل تلك المقاطع.

واستعرض الفيلم الوثائقى أيضا عن أراء الشارع الأمريكي حول تلك المسلسلات، وكيف تحدث الإعلام عن تلك المسلسلات الأمريكية ولماذا حققت هذا النجاح الكبير.

 


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