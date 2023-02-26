اليوم السابع
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العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد فى الشرقية

الأحد، 26 فبراير 2023 08:11 ص
العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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عثر أحد المواطنين فجر اليوم على طفل حديث الولادة متروكا أمام مسجد الخير بنطاق قسم ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقيه، اخطارا من قسم شرطة ثانى الزقازيق يفيد بلاغا من أحد المواطنين مقيم شارع الحكماء دائرة القسم  أثناء توجهه لصلاة الفجر عثر على طفل ذكر حديث الولادة، والحبل السري مربوط بخيط وملفوفا داخل فوطة، أمام مسجد الخير، تم نقل الطفل الى حضانة مستشفى الزقازيق العام، وحالته مستقرة وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 1077 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق لعام 2023، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة الطفل والتوصل الى مرتكب الواقعة وتعربض حياة الرضيع للخطر.

 يذكر أن طفل عمره ثمانية سنوات،أصيب  باضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ إثر تعرضه للسقوط من علو بقرية  بنطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزي  بوصول ايمن ا،٨ سنوات مقيم نطاق مركز ههيا، مصابا باضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ وتم تقديم الإسعافات الأولية له من قبل الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى، وتحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء فحوصات طبية، تبين من سؤال الأسرة سقوط الطفل من علو، تم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

 


طفل حديث الولادة

قسم ثاني الزقازيق

شارع الحكماء

محافظه الشرقيه

مسجد الخير



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