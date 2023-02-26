العثور على جثة شيخ بلبنان بعد 5 أيام من اختفائه.. والمفتى: لن نسمح لأحد بالنيل من العلماء

إيمان حنا

عثرت أجهزة الأمن فى لبنان على جثة الشيخ أحمد شعيب الرفاعى، بعد 5 أيام من اختفائه، وقد أصدرت عائلة الرفاعي بياناً، اليوم الأحد، نعت فيه الشيخ أحمد شعيب الرفاعي ، و أعلنت ، اليوم الأحد ، أن مراسم دفن الشيخ الرفاعي ستقام اليوم، مناشدة الجميع عدم إطلاق الرصاص كي لا يتعرض أي أحدٍ لأذى.

ودعت العائلة الجميع إلى التحلي بروح الصبر وعدم الإنجرار وراء الفتنة وردات الفعل الجاهلية، شاكرة المسؤولين والقوى الأمنية على جهودهم في كشف الحقيقة وتوقيف الجناة والفاعلين.

وأكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله، حادث مفجع ومؤلم وجريمة مروعة، وهذا أمر محرم شرعا ولا يمت الى القيم الأخلاقية والإنسانية". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وقال في بيان: "كرامة العلماء ستبقى مصانة، ولن نسمح لأحد بالنيل من العلماء، مهما كان الخلاف إلا تحت القانون بالتعاون مع دار الفتوى الحريصة على علمائها وعلى سلامة وأمن المجتمع اللبناني".

ودعا أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى "الإسراع في إنهاء التحقيقات وكشف ملابسات مقتل الشيخ الرفاعي ومعاقبة المجرم وإنزال القصاص العادل بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء. لنا ملء الثقة بالدولة ومؤسساتها المعنية بمعالجة آثار وتداعيات هذه الجريمة، وندعو كل المواطنين إلى التزام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ونشكر الأجهزة الأمنية التي سارعت لكشف الجناة ودرء الفتنة ووضع حد للشائعات التي رافقت هذا الحدث الجلل".