الشيخ إبراهيم العرجاني: الرئيس السيسى أعطى إشارة البدء لتنمية شاملة في سيناء.. ومرسى مطروح ستشهد تنمية مماثلة

كتب محمد عبد العظيم

قال الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء، إن اليوم بالنسبة لأبناء سيناء يعد يوم عيد، لأن العمل أفعال وليس أقوال، متابعا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعطى إشارة البدء لتنمية شاملة فى سيناء بعد القضاء على الإرهاب الأسود، وبدء العمل فى الطرق والكهرباء وتوسعة ميناء العريش ومطار العريش واستصلاح 650 ألف فدان".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "إكسترا نيوز": "الحمد لله الأمور فى سيناء تشهد تنمية شاملة، وسيناء شهدت تنفيذ طرق ومحطات كهرباء وتأسيس شركات لأبناء سيناء والعمل فى الشركات وفيه استصلاح أراضي"، متابعا: "المرحلة الجاية هتكون شاملة وقوية بعد التخلص من الإرهاب الأسود"، مؤكدا أن أسر الشهداء أول من يستفيدون من التنمية الشاملة فى سيناء".

وتابع: "بصراحة على مر العصور.. المواطن السيناوى لم يجد رئيسا يهتم به مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومش المواطن السيناوى بس، المحافظات الحدودية عامة، وبعد تطوير سيناء سوف تكون التنمية فى مطروح والسلوم، فهناك مشروعات ستنفذ مع تنمية سيناء، هيكون خط متوازي".

وأكمل: "ميناء العريش سوف تسهم فى تصدير الخامات والمواد الخام من العريش وهناك أوزان تتخطى 50 ألف طن.. ميناء العريش هيبقى على الخريطة.. وده ميناء عالمى ومش محلى وده فى حد ذاته تنمية.. ميناء العريش هتكون ميناء دولية تتحمل المراكب الكبيرة.. ومع التوسيع سوف تتحمل أوزان تصل لـ50 ألف طن.. وبالتالى هتكون ميناء دولية.. الوضع اتغير 180 درجة.. وتم تطوير شبكة الطرق وانا بكلمك من سيناء.. وشهدنا توسيع طرق.. الحمد لله الحمد لله.. وانا عارف على الأرض.. الأمور تتغير بطريقة سريعة.