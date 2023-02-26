السفيرة الأمريكية لدى كييف تتعهد بدعم النضال لإنهاء سيطرة روسيا على القرم

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تعهدت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك باستمرار دعم الولايات المتحدة للنضال من أجل إنهاء سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.



وقالت برينك -في فيديو نشرته السفارة الأمريكية في أوكرانيا على "تويتر"- إنه "في 26 فبراير 2014، تجمع الآلاف من تتار القرم وغيرهم من الأوكرانيين ليعلنوا أنهم أوكرانيون وأن القرم هي أوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأحد.



وأضافت السفيرة الأمريكية مخاطبة الشعب الأوكراني "بينما تستمرون في الكفاح من أجل سيادتكم وديمقراطيتكم، ستعمل الولايات المتحدة معكم من أجل مستقبل يوفر للجميع الحرية والكرامة والعدالة".



وأشارت برينك إلى أن الولايات المتحدة تدين التصرفات الروسية التي وصفتها بأنها "محاولات لتغيير التركيبة السكانية لشبه جزيرة القرم، بما في ذلك من خلال عمليات تصفية البشر المروعة وترحيل المدنيين الأوكرانيين وإخفائهم قسرا".



ودعت برينك روسيا إلى "الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الأوكرانيين المسجونين، ونشارككم في الإعلان أن القرم هي أوكرانيا".



يُشار إلى أن أوكرانيا تحتفل اليوم بيوم مقاومة سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.