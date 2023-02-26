الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون النيابي بين جميع الدول

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الأحد، ضرورة ترسيخ العمل المشترك وتعزيز التعاون النيابي بين جميع الدول .



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، لرئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي والأمين العام للبرلمان كامل شعراوي وعددا من أعضاء مجلس النواب العراقي، مؤكدا أهمية دور البرلمان العربي في حل المشكلات التي تعاني منها المنطقة من خلال تشكيل لجنة بهذا الشأن.



وثمن الرئيس العراقي المشاركة الفعالة للبرلمانات العربية في المؤتمر (34) للبرلمان العربي الذي استضافته بغداد، والذي جسد عمق العلاقات والتواصل بين الأشقاء لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، لافتا إلى ضرورة ترسيخ العمل المشترك وتعزيز التعاون النيابي بين جميع الدول، وتقريب الرؤى والأفكار بشأن العديد من القضايا والملفات، معربا عن أمله أن يحقق المؤتمر ‌أهدافه ومقرراته وبما يخدم تطلعات وآمال شعوب المنطقة في إرساء الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.



وقال "إن العراق مر خلال السنوات الماضية بحروب دامية وإرهاب وعنف، واليوم تحيا المدن العراقية حالة أمن واستقرار، حيث لا حلول إلا بترسيخ الأمن والتعايش السلمي والتفاهم بشأن مختلف المسائل"، مشيرا إلى أن الحكومة لديها برنامج يضع ضمن أولوياته تعزيز الأمن والسلام والارتقاء بالخدمات الضرورية، وإقامة علاقات بناءة مع دول الجوار والمنطقة.



ومن جانبه، أشاد رئيس البرلمان العربي والأمين العام باستضافة بغداد للمؤتمر البرلماني، مؤكدين أن النجاحات التي حققها العراق في ترسيخ الأمن والذي يعد رسالة مهمة عن تعافي العراق واستعداده لأخذ دوره البناء في حسن التعايش والتفاهم والعمل حثيثا مع الأشقاء والأصدقاء بما يرسي السلام والأمن والتقدم.



ونقل العسومي خلال اللقاء تحيات ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة إلى الرئيس العراقي وتمنياته للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار، فيما حمله السوداني تحياته وتمنياته لملك البحرين بالصحة والتوفيق وللشعب البحريني دوام الرخاء والنماء.