الرئيس السيسي: "شغالين على برنامج كبير وهو تحلية المياه فى المدن الساحلية"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تكلفة تنمية سيناء خلال السنوات الماضية 40 – 50 مليار جنيه، معلقا: "حبيت أقولكم اللى انتوا عملتوه السنين اللى فاتت كان ممكن ميتعملش ويتأجل.. الرقم اللى اتكلف في سيناء من 40 إلى 50 مليار دولار، لو بيتعمل دلوقتى هيتكلف ضعف الرقم ده، والوقت اللى محتاجينه للتنفيذ هيتضاعف".

وجه الرئيس السيسي، حديثه للنماذج المشرفة للشركات العاملة من أبناء سيناء خلال تفقده المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: "بتعمل بقالك كتير محطات تحلية مياه وحجم المكون المحلى عندكم قد إيه.. علشان تزودوا حجم الصناعة المحلية.. خطتنا فى الميه إن كل المدن الساحلية هتبقا ميه تحلية وده برنامج كبير مبينتهيش بإنشاء المحطة.. عاوزين الكلام ده بيتعمل.. يشغل ناس فى مصر ويوفر عملة حرة بنشترى بيها الخامات وقطع الغيار".