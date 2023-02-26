الرئيس السيسي: تجهيز 600 ألف فدان للزراعة فى سيناء مع نهاية العام الجارى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه من المقرر تجهيز 600 ألف فدان للزراعة فى سيناء مع نهاية العام الجارى، فى إطار خطة تنمية وإعمار سيناء، متابعا: "اتعرض علينا خطة للتنمية فى سيناء بمشاركة هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة الرى ووزارة الزراعة.. تخطيط يعنى بقوله لكل المصريين.. مش تخطيط متواضع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنمية وإعمار سيناء: "لما الدكتور مصطفى مدبولى بيقول 600- 700 ألف فدان فى سيناء.. نتمنى على أخر السنة دى تكون المياه موجودة سواء من محطة المحسمة أو بحر محطة البقر.. والخط الناقل نخلصه فى أسرع وقت.. كمية أراضى تدخل الإنتاج على نهاية السنة دي.. بتكلم عن سيناء.. مش بتكلم عن توشكى ولا وادى النطرون.. بنتكلم عن 600 ألف قديم وحديث".