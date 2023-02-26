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الرئيس السيسى: لولا الوعى الشعبى لما تحمل الشعب المصرى الظروف والغلاء..فيديو

الأحد، 26 فبراير 2023 05:56 م
الرئيس السيسى: لولا الوعى الشعبى لما تحمل الشعب المصرى الظروف والغلاء..فيديو الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناس بتجمع كلامى وتطلع منه شائعات إننا هنبيع قناة السويس بتريليون دولار ونحن نحتاج للوعى وهو متوفر لدى كل قطاعات الشعب المصرى.

وأضاف خلال كلمته اليوم أثناء زيارته لسيناء خلال تفقده المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، " لولا وجود الوعى الشعبى لما تحمل الشعب المصرى الظروف والغلاء الذى تمر به الدولة المصرية منذ عام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ليست السبب في هذا الغلاء لكن هناك عبء كبير جدا على كل أسرة نتيجة التكلفة العالية التي نعيش بها".

وقدم الرئيس السيسى، الشكر لأهالى سيناء.. وقال: " الأسر التي فقدت أبناء نتيجة العمليات عزاؤونا هو أن هذا كان الثمن من التخلص من آفة كانت موجودة هدفها أن تفقد الدولة المصرية جزءا عزيزا منها".

وأكد الرئيس، أن الدولة المصرية ستتحرك بخطة كبيرة تحتاج للجهود وبمعدلات عمل وتنفيذ ستشعر المواطنين في سيناء أن الدولة المصرية تعمل بهمة لأنه لم يتبق أي عذر لأجهزة الدولة ، والمطلوب أن تكون كل أجهزة الدولة موجودة في سيناء.

 

 

 


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