وتابع زيلينسكي - في خطابة اليومي عبر تقنية الفيديو، والتي أوردتها وكالة /يوكرينقورم/ الأوكرانية، مساء السبت - "لقد اتخذ الشركاء (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) بالفعل خطوات ذات صلة نتوقع الخطوات المناسبة من الاتحاد الأوروبي بالطبع، سنواصل العمل على عقوبات أوكرانية ضد الكيانات الروسية، وكل من يساعدها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة".