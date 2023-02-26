قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "قوية" وتستهدف صناعة الدفاع والقطاع المالي لروسيا، مضيفا أن "الدبلوماسيين الأوكرانيين والدولة بأكملها يعملون على تمديد العقوبات العالمية، والأوروبية على وجه الخصوص، إلى الصناعة النووية الروسية".
وتابع زيلينسكي - في خطابة اليومي عبر تقنية الفيديو، والتي أوردتها وكالة /يوكرينقورم/ الأوكرانية، مساء السبت - "لقد اتخذ الشركاء (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) بالفعل خطوات ذات صلة نتوقع الخطوات المناسبة من الاتحاد الأوروبي بالطبع، سنواصل العمل على عقوبات أوكرانية ضد الكيانات الروسية، وكل من يساعدها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة".
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