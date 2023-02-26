اش ا

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "قوية" وتستهدف صناعة الدفاع والقطاع المالي لروسيا، مضيفا أن "الدبلوماسيين الأوكرانيين والدولة بأكملها يعملون على تمديد العقوبات العالمية، والأوروبية على وجه الخصوص، إلى الصناعة النووية الروسية".