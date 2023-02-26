الحكومة: الاستثمارات المنفذة والجارى تنفيذها لتنمية سيناء 610 مليارات جنيه

كتب محمد عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إنفاق 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجارى تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، مؤكدا: "تم إنفاق 610 مليارات جنيه مصرى على التنمية المتكاملة والتنمية العمرانية فى سيناء، وتم إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكبارى لخدمة التنمية".





وأوضح خلال كلمته بمدينة الإسماعيلية، على هامش تفقد الرئيس السيسى المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أن شبكة الطرق فى سيناء تتم على أعلى مستوى عالمى، مضيفا: "لدينا حاليا 6 أنفاق تحت قناة السويس، و7 كبارى عائمة ومجموعة هائلة من الطرق تتجاوز 3000 كيلومتر، وسيناء بها محاور تكفى عملية التنمية لـ50 سنة مقبلة على أعلى مستوى، والأنفاق نُفذت فى زمن قياسى بسواعد المصريين".

وأشار إلى أهمية قناة السويس لخدمة التنمية على مستوى العالم، مؤكدا: "إيرادات قناة السويس قفزت من 5.4 مليار دولار، إلى 7.9 مليارا"، مستكملا فى حديثه عن التنمية: "تم تطير وإنشاء 5 مطارات فى سيناء، كما أن الموانئ البحرية والجافة تم تنفيذيها على أعلى مستوى بتكلفة 44 مليار دولار".

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة فى تنمية سيناء، مشيرا إلى أنه على مستوى الخدمات التعليمية تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسى تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا فى الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية، حيث توجد فى كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التى شهدها التعليم الجامعى، إذ تم إضافة 8 جامعات لتتحول إلى بؤرة تنمية تخلق نطاق تنموى حولها.

وعن التنمية الاقتصادية، قال مدبولى، أنه تم التركيز على الزراعة والتنمية السياحية والصناعية، فسيناء بها العديد من المساحات القابلة للزراعة، لكن التحدى الأكبر كان توفير المياه، مؤكدا أن رؤية الدولة هى رقعة زراعية تقدر بـ 450 ألف فدان، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية جديدة على مساحة 83 ألف فدان.