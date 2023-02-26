الجامعة العربية تطلق مسابقة سنوية لريادة الأعمال في التنمية المجتمعية

بيشوى رمزى

شهدت فعاليات اليوم العربي للاستدامة، والمنعقدة حاليا بجامعة الدول العربية، انطلاق مسابقة الاستدامة Hackathon سنويا لريادة الأعمال في مجال التنمية المجتمعية المستدامة للاقتصاد الأخضر، لاستقبال أي أفكار من المنطقة العربية تساعد على الاستدامة بالمنطقة عموما، لا قضايا المناخ فحسب، اعتمادا على التحول الرقمي والتكنولوجي، لإمكان إحداث تأثير متقدم.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على بناء منتجات وخدمات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق الحالية، إلى جانب تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والشركات الناشئة على تصعيد قضية المستقبل المستدام، ودمج الأفكار الخلاقة في عملياتها اليومية، مع إنشاء منصة مستدامة لتوعية المجتمع حول تغير المناخ والرقمنة وتعزيز إجراءات الاستدامة على مستوى المجتمعي.

ويشارك في الاحتفال عدد من ممثلي الحكومات العربية ورؤساء الهيئات الرسمية والخاصة وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام .

ويتم تكريم عدد من أبرز الشخصيات العربية العاملة في مجالات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.