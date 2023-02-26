التشيك تنفق أكثر من 18 مليار كرونة للتعامل مع "كوفيد-19"

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أكدت السلطات التشيكية، أنه تم إنفاق أكثر من 18 مليار كرونة تشيكية للتعامل مع جائحة "كوفيد-19" على مدار الثلاثة أعوام الماضية.



وذكرت وزارة الصحة التشيكية - في تقرير أورده راديو (براغ الدولي) اليوم الأحد أنه تم إنفاق 14.6 مليار على اللقاحات و2.3 مليار على المعدات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي للرئة، بالإضافة إلى 940 مليون كرونة أنفقت على نظام الحجر الصحي الذكي وخطوط الاستعلامات.



وأضاف التقرير، أنه تم صرف 160 مليون كرونة على الحملات الدعائية والإعلان، علاوة على صرف بضعة ملايين آخرى على علاج المتضررين وتوزيع اللقاحات وإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس.



تجدر الإشارة إلى أن أول ثلاث حالات إصابة بـ"كوفيد-19" اكتشفت في التشيك في الأول من مارس عام 2020.