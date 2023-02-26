الإفتاء: من أقلع عن تعاطى المخدرات وسائر المنهيات الشرعية دخل الجنة

كتب لؤى على

أكدت دار الإفتاء أن من أقلع عن تعاطي المخدرات وسائر المنهيات الشرعية ضَمِن الله له -من فضله تعالى- دخول الجنة؛ وصدق الله إذ يقول: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 40-41].

وتابعت في حملتها التوعوية ، أن الذين يتاجرون بالمخدرات تكون أموالهم في أغلبها حرامًا؛ فعليهم المسارعة بالتوبة والرجوع إلى الله؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وأضافت أنَّ المؤمن بحق هو الذي يعلم علم اليقين أنَّ الخمر والمخدرات حرام شرعًا، وأنَّ مَن شربها ضاربًا بنواهي القرآن والسنَّة عُرض الحائط، فهو على خطر عظيم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر».