الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية يقدم أول دورة تدريبية بمجال التراث الثقافى

الإسكندرية- أسماء على بدر

عقد مركز الآثار البحرية جامعة الإسكندرية دورة تدريبية، تلبية لدعوة هيئة التراث السعودية والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ،التابع لليونسكو، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أول دورة تدريبية عربية في مجال الاثار المغمورة بالمياه وذلك بمدينة جدة والتي تستضيفها هيئة التراث السعودية.

وأشار الدكتور عماد خليل رئيس المركز وأستاذ كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، إلى أن هذه الدورة يشارك فيها 21 متدرب من 12 دولة عربية هى السعودية، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن، البحرين، الكويت، عُمان، بالإضافة إلى مصر.

وتعد الدورة الأولي من نوعها بالمنطقة العربية وتهدف إلي تأهيل عدد من المتخصصين من العالم العربي لدراسة المواقع الاثرية البحرية والمغمورة بالمياه، وأوضح أن الدورة تناقش عدد من الموضوعات المرتبطة بالتراث البحري، كما يتم تدريب المشاركون علي العديد من المهارات العملية للعمل الأثري تحت الماء حيث تتمتع المنطقة العربية بسواحل ممتدة وتاريخ عريق انعكس علي وجود مئات المواقع الاثرية المغمورة بالمياه والتي تنتظر الاكتشاف والتوثيق والاستغلال المستدام.