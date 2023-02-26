اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 44 ألفا و374 شخصا

الأحد، 26 فبراير 2023 07:20 م
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 44 ألفا و374 شخصا زلزال تركيا
وكالات

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير إلى 44.374 قتيلا.
 
واستمرت الهزات الارتدادية في رج المنطقة مرارا، الأمر الذي سبب ذعرا بين السكان المحليين، بحسب الحكومة التركية، التي أفادت بأن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال. تفترض الأمم المتحدة أن 8.8 مليون شخص سيتأثرون في سوريا.
 
وترتفع وتيرة قتلى الزلزال بشكل شبه يومي رغم مرور أكثر من 20 يوما على وقوعه، فيما لم تعلن السلطات في تركيا، أو في سوريا المجاورة التي تأثر شمالها هو كذلك بالزلزال، أي حصيلة لعدد المفقودين جراء الزلزال. وبلغت حصيلة قتلى الزلزال في سوريا حتى الآن 5900 شخص.
 

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