إصابة أكثر من 100 فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي في "نابلس"

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أصيب أكثر من مئة فلسطيني، مساء الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين عليهم، في مناطق مختلفة، بمُحافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية، وذلك بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين في بلدة "حوارة" في جنوب المحافظة ذاتها.



وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز واحتجزت مئات المواطنين الفلسطينيين، واعتدت عليهم بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، فيما اعتدى مستوطنون على مدنيين عزل في البلدات والقرى المحاذية للمستوطنات المنتشرة بشكل سرطاني في أنحاء المحافظة.



وقال سكان من المدينة إنه تم إحراق عدد من المنازل، لم يتسن إحصاؤه على نحو التحديد، نظرًا لانتشار المستوطنين في طريق حوارة والمؤدي إلى وسط مدينة "نابلس"، فيما أظهر تصوير فيديو اطارات محترقة ونيرانا مشتعلة بعدد من المنازل.



وقال سكان من محافظة "نابلس" لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن عدد السيارات المحترقة يزيد على 100 سيارة. وأضافوا أنه جرى الاعتداء على 3 سيارات إسعاف، وأظهر تصوير فيديو تحطيم المُستوطنين لسيارة تابعة للدفاع المدني الفلسطيني في "نابلس".



ودعا غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية سكان "نابلس" إلى أخذ الحيطة والحذر وتفعيل لجان الحراسة، خاصة في البلدات المُحاذية للمستوطنات.