إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل مستوطنين اثنين فى عملية إطلاق نار جنوب نابلس

كتب: أحمد جمعة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى، رسميًا، مقتل مستوطنين إثنين، بعد ظهر اليوم الأحد، جرّاء عملية إطلاق نار وقعت شمال عينبوس في حوارة، جنوب نابلس.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية، بأنه تجري مُطاردة لمنفذي عملية إطلاق النار. فيما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجز شافي شمرون شمال غرب نابلس، في كل الاتجاهين.

وقال يوسي دغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية: "لسوء الحظ، هذا حدث صعب للغاية، يجب على الحكومة تغيير الطريقة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، لا يمكن أن التسامح مع إطلاق النار على المدنيين الأبرياء في وضح النهار، شراسة الإرهاب تثبت عدم وجود رادع"، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذ عملية إطلاق النار غادر المكان، موضحة أن الجيش الإسرائيلي أعلن بلدة حوارة الفلسطينية منطقة عسكرية مغلقة.

كانت مدينة العقبة الأردنية، قد احتضنت اجتماعا أمنيا خماسيا لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية قبل حلول شهر رمضان الشهر المقبل.

ويشارك في الاجتماع المغلق كبار مسؤولي الأمن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، بمشاركة بريت ماكجورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط.