اليوم السابع
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الأحد، 26 فبراير 2023 06:49 م
أكرم القصاص
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إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

الأحد، 26 فبراير 2023 05:23 م
إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات، وقع اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور شريف حلمى رئيس جامعة المنصورة .

ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة وتبادل الإستشارات الفنية فى مختلف المجالات العلمية والدراسات البحثية التطبيقية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العملية والبحثية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية , وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكلا الجانبين .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة .


الحرب الكيميائية

الجيش المصرى

جامعه المنصورة



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