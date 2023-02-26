إخماد حريق فى شقة سكنية بمنطقة كرداسة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
وحذرت إدارة الحماية المدنية، بعد تكرار حالات الاختناق والوفاة ببعض المحافظات لخطورة استخدام السخانات وطرق التدفئة عن طريق الفحم بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون لعدم وجود مصدر تهوية مناسب يتسبب فى وقوع ضحايا فى فصل الشتاء.
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