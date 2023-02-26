أيمن الجميل : تيسيرات الدولة على المستثمرين تعزز توسعات المشروعات القائمة وتزيد فرص العمل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توجه الدولة المصرية بالتيسير على المستثمرين ، من خلال تسهيل الإجراءات وتعديل التشريعات القائمة وعدم زيادة الضرائب على المشروعات، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة ، يعزز التوسعات فى المشروعات القائمة ويزيد فرص العمل، ويعمل على جذب استثمارات جديدة

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن التيسيير على المستثمرين ومجتمع الأعمال ، اتجاه رئيسى للدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الرئيسية ، ومنها القطاع الزراعى وما يرتبط به من مشروعات مكملة مثل التعبئة والتغليف والفرز والتصنيف وتصنيع التركيزات المختلفة من المنتجات الزراعية تمهيدا للتصدير ، وكذلك القطاع الصناعى ، بما يتضمنه من مشروعات عملاقة وتجمعات صناعية وكذلك صناعات وسيطة وصغيرة ومتناهية الصغر

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن تحديث المجال الضريبى بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية ، أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ودعم الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال مجموعة من المحفزات والمساعدات الضرورية التى يحتاجها العاملون فى نطاق الاقتصاد غير الرسمى

وأشار أيمن الجميل إلى أن أحد الأساليب المهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى تتمثل فى وضع إطار تشريعي يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، بعد تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب برقم التسجيل الضريبي الموحد ،والذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما تشهده الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من تسهيلات ضريبية وحزم دعم مختلفة، هو ما يحدث النقلة النوعية فى توافر مستلزمات الإنتاج الكاملة لتحقيق شعار صنع فى مصر بنسبة 100% ، أو لزيادة المكون المصرى فى المصنوعات المحلية، وبالتالى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات، الأمر الذى يجنبنا الآثار الجانبية للأزمات العالمية ، ويعمل كذلك زيادة الصادرات المصرية.