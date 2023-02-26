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أيديهم تتلف فى حرير.. عامل فرز خردة بدمياط: دورنا مهم لإعادة التدوير (صور)

الأحد، 26 فبراير 2023 09:30 م
أيديهم تتلف فى حرير.. عامل فرز خردة بدمياط: دورنا مهم لإعادة التدوير (صور) عامل فرز خردة في دمياط
دمياط - هيثم مراد

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ساعات طويلة من العمل يقضيها عمال فرز الخردة أمام ما تم تجميعه من مخلفات، يقومون بفصل الخامات بعضها البعض، مهمتهم تتلخص في تيسير الأمر على مصانع إعادة التدوير. 

قدم "اليوم السابع" لقاء مع "عم محمد"، أحد عمال فرز الخردة في دمياط، والذي بدأ حديثه قائلا: "أعمل منذ 40 عاما في هذه المهنة، شوفت فيها العجب" ، واستكمل عامل فرز الخردة في دمياط حديثه قائلا: "دورنا أننا نفرز المنتجات، إحنا بنسهل الأمر على المصانع وده دور مهم علشان إعادة التدوير، ممكن نشتغل 8 ساعات في اليوم بنصنع فيها حاجات كتير".
 
وأضاف قائلا: " نوصي دائما بإعادة استخدام المنتجات، كتير بنشوف حاجات ليها قيمة مهملة وده ممكن يطلع منه حاجات كتير مفيدة".
 
واستكمل الحديث قائلا: "بحب مهنتي جدا، شايف اني بشتغل في مهنة ليها تراث، لما بنعيد تصنيع المنتجات تاني بشوف قيمة مهنتي وقتها" واضاف أيضا قائلا: " استفادت كتير من ثقافة اعادة التدوير، كل شئ وله قيمته اتعلمت اني اقدر كل شئ واطلع منه شئ مفيد".
عامل فرز خردة في دمياط (1)
 
 
عامل فرز خردة في دمياط (2)
 
 
عامل فرز خردة في دمياط (3)
 
 

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