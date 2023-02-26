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أمن القليوبية يضبط جزارا يخزن لحوما منتهية الصلاحية فى قليوب

الأحد، 26 فبراير 2023 10:58 م
أمن القليوبية يضبط جزارا يخزن لحوما منتهية الصلاحية فى قليوب لحوم- أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط جزار، لقيامه بتخزين وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمنطقة منطي دائرة مركز شرطة قليوب، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح أنها لحوم "حمير" لكن قامت لجنة من الطب البيطري، وتم فحصها، وتبين أنها لحوم بقري لكنها ليست صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بضبط جزار أثناء محاولة إلقاء أجزاء لحوم بأحد المناطق بمنطقة منطي دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين فيام "ح م"، جزار، بتخزين لحوم بمخزن بمنطقة منطي دائرة المركز، وتداول الأهالي بالمنطقة مقاطع مصورة توضح أنه يبيع لحوم "حمير"، وعلى الفور تم استدعاء لجنة من الطب البيطري بالقليوبية لفحص اللحوم التي تم العثور عليها، وبمعاينتها تبين أنها لحوم بقرية، إلا أنها منتهية الصلاحية.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهم، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض تقرير لجنة الطب البيطري، كما طلبت اللجنة لمناقشتها في التقرير الذي أعدته.

 

 


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