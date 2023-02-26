أمن القليوبية يضبط جزارا يخزن لحوما منتهية الصلاحية فى قليوب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بضبط جزار أثناء محاولة إلقاء أجزاء لحوم بأحد المناطق بمنطقة منطي دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين فيام "ح م"، جزار، بتخزين لحوم بمخزن بمنطقة منطي دائرة المركز، وتداول الأهالي بالمنطقة مقاطع مصورة توضح أنه يبيع لحوم "حمير"، وعلى الفور تم استدعاء لجنة من الطب البيطري بالقليوبية لفحص اللحوم التي تم العثور عليها، وبمعاينتها تبين أنها لحوم بقرية، إلا أنها منتهية الصلاحية.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهم، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض تقرير لجنة الطب البيطري، كما طلبت اللجنة لمناقشتها في التقرير الذي أعدته.