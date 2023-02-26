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أبناء سيناء المكرمون من الرئيس: شكرا فكل صاحب دور لا تنساه الدولة المصرية

الأحد، 26 فبراير 2023 05:49 م
أبناء سيناء المكرمون من الرئيس: شكرا فكل صاحب دور لا تنساه الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
شمال سيناء - محمد حسين

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وجه أبناء سيناء المكرمون من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للرئيس والدولة المصرية على  تكريمهم، مؤكدين أنها لفته إنسانية تؤكد أن كل صاحب دور فعال على أرض مصر لاتنساه الدولة.

وقال الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفي العريش العام، إنه سعيد بهذا التكريم، الذى جاء ليتوج سنوات من العطاء، تحت ظروف بالغة الصعوبة لافتا إلى أن مستشفى العريش العام كان واجهة استقبال  المصابين وضحايا العمليات الإرهابية، وكان دورهم العمل تحت كل ظرف وفى كل وقت فى ملحمة وعطاء وطنى.

وتابع الدكتور تامر حمدي أحمد، مدير مستشفي بئر العبدالتخصصي، إنهم بدورهم استقبلوا المصابين جراء العمليات الإرهابية وعلي رأسهم مصابي حادث الروضة وحادث قري المثلث الأخضر، وتكريم الرئيس هو وسام شرف لكل  صفوف العاملين بالحفل الطبى بشمال سيناء.

وأوضحت إسراء قويدر، أن تكريمها هو رسالة محبة وشكر من الرئيس لدور يقوم به مكتب خدمة المواطنين بمستشفي العريش العام، ومهامهم تقديم الرعاية الكاملة للحالات التي استقبلتهم المستشفى وتقديم كافة المساعدات المتنوعة من مفروشات واغطية وبطاطين وتسهيل كافة الإجراءات امام أهالي المصابين والشهداء دون مقابل.

وبدوره أكد المهندس خليل حماد، رئيس وحدة هندسة كهرباء الشيخ زويد، إنه يقدم شكره للرئيس على انه ضمن المكرمين حيث انه وفريق العمل المرافق له، عاشوا اوقاتا عصيبة وهم يؤمنون وصول الكهرباء للأهالى والمتشأت الحيوية بمناطق الشيخ زويد وقت الحرب على الإرهاب، وبعد الانتهاء وفتح القرى دورهم فى استعادة الحياة لطبيعتها بتوصيل شبكات الكهرباء وتأمين كافة احتياجات العائدين لقراهم.

وقالت شربات صبحي، مدير دار الأيتام بالعريش، إنه رغم ظروف الحرب على الارهاب لم يتوقف الدور الإنسانى فى دار الأيتام، وتنفيذ مهام تأهيل فتيات الدار نفسيا وإعادة دمجهن في المجتمع ورعاية الصغار منهم، وتابعت وسام عبدالهادي، مديرة مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالعريش، ان تكريمها هو تكريم لكل من يعمل في التعليم والذى تحت كل الظروف لم تغيب شمسه ولم يتوقف وبقى المعلم فى كل مكان يؤدى عمله.


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