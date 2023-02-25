اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 03:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

372 مليار جنيه إيرادات الضرائب بالموازنة خلال 5 أشهر بنسبة نمو 20.3%

السبت، 25 فبراير 2023 02:00 ص
372 مليار جنيه إيرادات الضرائب بالموازنة خلال 5 أشهر بنسبة نمو 20.3% مصلحة الضرائب
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 372.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 62.7 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 20.3%، مقسمة بين 75.3 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 38.7%، و296.9 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 16.4%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، وهي:
 
- 31.7 مليار جنيه ضريبة دخل على المرتبات المحلية بنسبة نمو 27%.
 
- 12.2 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 15%.
 
- 17.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بنسبة نمو 39.8%.
 
- 47.5 مليار جنيه ضريبة دخل من الشركات الأخرى بنسبة نمو 15%.
 
- 88.2 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 16.9%.
 
- 23.7 مليار جنيه ضريبة القيمة على الخدمات بنسبة نمو 20.5%.
 
- 47.2 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 8%.
 
- 5.1 مليار جنيه حصيلة من رسوم التنمية بنسبة نمو 10.9%.
 
- 9.5 مليار جنيه حصيلة من ضرائب الدمغة بنسبة نمو 18.9%.
 
- 7.8 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 45.4%.
 
- 60 مليار جنيه حصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة نمو 31.9%.
 
- 54.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة.
 
- 18.4 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة نمو 21.4%.

إيرادات الضرائب

الموازنة العامة

ضرائب الدمغة

ضرائب الممتلكات

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

"الفاتورة الإلكترونية" تقضى على التقديرات الجزافية وتختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات.. وزير المالية: 295 ألف شركة انضمت للمنظومة بمتوسط مليون وربع وثيقة يوميًا.. وبدأنا بـ 134 شركة في أول مرحلة عام 2020

الأحد، 19 فبراير 2023 11:18 ص

وزير المالية: 24 ألفًا تقدموا لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:04 ص

وزير المالية: نجحنا فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار..أكثر من 250 مستثمرًا عالميا تقدموا بطلبات شراء.. رسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية بمستقبل الاقتصاد المصرى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:10 ص

مستشار وزير المالية: نستعد لطرح الصكوك منذ فترة بسبب زيادة الطلب عليها من المستثمرين

الخميس، 23 فبراير 2023 12:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة