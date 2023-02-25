اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وصول سفينة مصرية لميناء اللاذقية السورى محملة بألف طن من المساعدات الإغاثية

السبت، 25 فبراير 2023 11:11 ص
وصول سفينة مصرية لميناء اللاذقية السورى محملة بألف طن من المساعدات الإغاثية سفينة مساعدات - أرشيفية
أ ش أ

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وصلت سفينة مصرية، اليوم السبت، إلى ميناء اللاذقية السوري تحمل على متنها 1000 طن من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

وقال السفير محمود عمر القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق ـ في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري ـ "إننا اليوم في ميناء اللاذقية.. استقبلنا سفينة نقل المساعدات المصرية الإغاثية الموجهة للشعب السوري الشقيق وتسليم الشحنة الثالثة من هذه المساعدات".. موضحا أن الشحنة الحالية هي الأكبر من حيث الوزن حيث تبلغ حوالي 1000 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.

وأضاف السفير محمود عمر أن الشعب المصري يتضامن مع شقيقه السوري في مواجهة المحنة الإنسانية التي خلفها الزلزال.. مؤكدا على الروابط التاريخية العريقة والمتجذرة بين الشعبين الشقيقين.

 


ميناء اللاذقية السوري

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زلزال سوريا



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