وزير الصحة يتفقد مستشفى فارسكور المركزى ويوجه بسرعة إنهاء التطوير

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى فاراسكور المركزي، ترافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للاطلاع على معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير والإنشاءات الجديدة، والعمل على تذليل أى عقبات أو تحديات قد تواجه خطط التطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

تأتى زيارة الوزير، ضمن سلسلة من جولاته التفقدية للمنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي، والتأكد من توافر الاحتياجات والأدوات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين، تحقيقًا لأهداف رؤية "مصر 2030".

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، تفقد قسم العناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي، مشيدًا بانتظام الفرق الطبية على مدار الـ 24 ساعة، كما اطلع الوزير على نسب التردد بالمستشفى، حيث استقبلت العيادات الخارجية 128 ألف و91 حالة، وقسم الاستقبال 103 آلاف و520 مواطنا، وتم إجراء 33 ألف و940 عينة تحليل، و 19 ألف و424 جلسة علاج طبيعي، و9 آلاف و532 جلسة غسيل كلوي، و312 عملية جراحية.

وتابع أن الوزير، اطلع على المقترحات والرسومات الهندسية الخاصة بمشروع إنشاء وتطوير مستشفى فارسكور المركزي، بمساحة 17 ألف و700 متر مربع، تشمل مبنى رئيسى يضم أرضى و4 أدوار، بطاقة استيعابية 148 سرير تشمل أسرة (العناية المركزة والمتوسطة، المبتسرين)، ووجه الوزير بسرعة البدء فى أعمال التطوير والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة تجهيز المستشفى وفقا للمعايير العالمية، بما يساهم فى توفير خدمة طبية راقية للمواطنين.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور سيد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور محمد فوزى مدير الرقابة الداخلية بالوزارة.