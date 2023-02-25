وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروعات مدينة حدائق أكتوبر ونسب التنفيذ

كتب أحمد حسن

- انتهاء العديد من مشروعات الإسكان وتطوير ورفع كفاءة الطرق والكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل عدد من المناطق



- إنهاء وإرسال 14136 وحدة إسكان اجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتخصيص والبدء في تسليم المستفيدين



- نسبة إنجاز 4440 وحدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع الإسكان البديل تتجاوز 90% لكامل المشروع

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للحاجزين، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات.

واطَّلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر والتي شملت مشروعات سكن بديل العشوائيات ومشروعات سكنية أخرى، وموقف تخصيص الأراضي المختلفة، بجانب مشروعات الكهرباء والمرافق والطرق وأعمال الزراعة، والمشروعات الخدمية بالمدينة.

وفي ذات السياق، أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ، عن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، لافتاً إلى أن المشروعات شملت تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتهاء العديد من مشروعات الإسكان، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل عدد من المناطق، والتي كان لها الأثر في خلق مناخ آمن لجذب الاستثمار في مدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جاء على رأس المشروعات التي تمس حاجة قاطني المدينة تخصيص أكثر من 23 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة بنشاط (عمراني متكامل – حضانة – مخبز – تجاري – إداري – تجاري إداري – تجاري إداري سكني - ترفيهي – معاهد تعليمية – مختلط – تعليمي – محطات بنزين – وغير ذلك) بإجمالي قيمة بيعية حوالي 866 مليون جنيه تقريبا.

ونوه المهندس محمد مصطفى، عن أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم أكتوبر، وتقع بأحد المواقع الهامة بالمدينة جنوب طريق الواحات بجوار الجامعة التكنولوجية وأمام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بمساحة حوالي 18800 م2، وذلك بنظام نقل الأصول وتم تسليم الأرض لبدء أعمال التنفيذ.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه فيما يخص قطاع الإسكان، فقد تم الافتتاح الرئاسي لـ10440 وحدة بمشروع سكن مصر، كاملة التشطيب شاملة تنسيق الموقع والربط على المرافق، حيث تم تسليم أكثر من 60% من إجمالي الوحدات للمستفيدين، كما تم إنهاء وإرسال 14136 وحدة إسكان اجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتخصيص والبدء في تسليم المستفيدين، كما سبق إسناد تنفيذ 74 عمارة ( دور أرضي + 9 أدوار متكررة ) بإجمالي 4440 وحدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع الإسكان البديل، وتجاوزت نسبة الإنجاز لكامل المشروع حوالي 90%.

وقال المهندس محمد مصطفى، إنه بالنسبة للمرحلة الأولى لمشروع الإسكان بديل العشوائيات " روضة أكتوبر " فتم تسليم 1200 وحدة من ضمن 2436 وحدة بمساحة 90م2، وتم توفير مبنى حضانة، وجارٍ تسليمها لوزارة التضامن الاجتماعي للتشغيل، وتم تخصيص وحدة إدارية لمعالجة الإدمان ووحدة إدارية للتضامن، وتمت الموافقة الفنية على استغلال 18 محلاً للسكان طبقاً لطلب محافظة الجيزة، وجارٍ استكمال الإجراءات، وتم طرح محلين و صيدلية بمزاد علني ، وتم توفير منفذي أمان لبيع السلع الاستهلاكية، وتم الانتهاء من تنفيذ مبنى الوحدة الصحية وجارٍ تسليمه لمديرية الصحة للتشغيل، وتم إنشاء ملعب ثلاثي وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المبنى الإداري.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الخدمات الصحية شملت تنفيذ 3 قوافل طبية مجانية لسكان المدينة بكافة التخصصات، كما تم تخصيص 2 وحدة صحية لقطاع المشروعات بوزارة الداخلية لتجهيزها وتشغيلها، وكذا تم طرح وحدة صحية بنظام مقابل انتفاع سنوي، وشملت الخدمات الرياضية تسليم ملعبين بمشروع 390 فدانا، ومشروع 262 عمارة لوزارة الشباب والرياضة، وتم تسليم 4 مراكز شباب بمناطق ابني بيتك للتشغيل، كما تم عمل 3 مزادات على مدار السنة لبيع 36 محلاً تجارياً، و 4 صيدليات ووحدات إدارية، كما تم توفير 2 عربة متنقلة للبريد لخدمة السكان، وتمت الموافقة الفنية على تخصيص 7 قطع أراضٍ كمقرات للبريد في مختلف مناطق المدينة، وأيضا تم تشغيل مقر البريد بمنطقة الأولى بالرعاية.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه بالنسبة لقطاع الطرق فجارٍ تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق زويل، والذي يعتبر من المداخل الرئيسية بالمدينة وتنفيذ مسارات الدراجات به، وجارٍ تنفيذ ازدواج محور الخدمات، حيث تم طرح قطع أراضٍ به للتخصيص الفورى، وجارٍ تنفيذ محطة كهرباء ابني بيتك بطاقة إنتاجية 375 ميجا وات.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه جارٍ ترفيق أراضي مشروع 263 فدانا للبدء في تسليم قطع الأراضي للمستفيدين، وجارٍ ترفيق جميع مواقع المرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي بالمدينة، وكذا تم التصميم لمرافق منطقة الداون تاون، وجارٍ استكمال إجراءات طرح الأعمال للتنفيذ.

ولفت رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ زراعة المحاور الرئيسية وتشجيرها ضمن خطة رفع الكفاءة للمحاور، كما تم توزيع ما يقرب من 100 ألف شجرة بالمجان على سكان المدينة في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية إتحضر للأخضر، كما تم تنفيذ عمل حملات دورية بشكل أسبوعي على مدار السنة لإزالة المخالفات والتعديات بكافة مناطق المدينة، مؤكداً حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بكافة القطاعات والنهوض بالمدينة وتطوير الخدمات التي تحقق متطلبات وراحة سكان المدينة.