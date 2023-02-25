وزيرة التعاون تتفقد عددا من المشروعات بمحافظة المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم السبت، محافظة المنيا برفقة الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من المشروعات التنموية منها مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتحسين مستوي الدخل seil".

وشملت جولة الوزيرة ونائب محافظ المنيا زيارة المزارع الحقلية "الثوم"، ومقر مشروعات "الجمعية التسويقية، وحدة الانذار المبكر، صوب الاكوابونيك، مشغل السيدات، بعض المعدات الزراعية، الملحقات الصناعية"، بالإضافة إلى زيارة لمدرسة الجهاد الاعدادية بمركز العدوه.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق استراتيجية جديدة لدعم المواطن المصرى في محاور التعليم والمناهج والطفولة والمشروعات المتنوعة ، بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة .

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن وجود أنشطة فاعلة بمحافظات الصعيد في مصر ، من خلال تعاون مشترك حيث يتم وضع الخطط بتعاون وثيق مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المختلفة حيث ثمار تعاون وثيق .