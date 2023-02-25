اليوم السابع
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وزيرة التعاون تتفقد عددا من المشروعات بمحافظة المنيا.. صور

السبت، 25 فبراير 2023 01:14 م
وزيرة التعاون تتفقد عددا من المشروعات بمحافظة المنيا.. صور وزيرة التعاون الدولى تتفقد عددا من المشروعات
المنيا - حسن عبد الغفار

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تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم السبت، محافظة المنيا برفقة الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من المشروعات التنموية منها مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتحسين مستوي الدخل seil".

وشملت جولة الوزيرة ونائب محافظ المنيا زيارة المزارع الحقلية "الثوم"، ومقر مشروعات "الجمعية التسويقية، وحدة الانذار المبكر، صوب الاكوابونيك، مشغل السيدات، بعض المعدات الزراعية، الملحقات الصناعية"، بالإضافة إلى زيارة لمدرسة الجهاد الاعدادية بمركز العدوه.
 
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق استراتيجية جديدة لدعم المواطن المصرى في محاور التعليم والمناهج والطفولة والمشروعات المتنوعة ، بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة .
 
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن وجود أنشطة فاعلة بمحافظات الصعيد في مصر ، من خلال تعاون مشترك حيث يتم وضع الخطط بتعاون وثيق مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المختلفة حيث ثمار تعاون وثيق .
 
ويشمل برنامج الزيارة تفقد وحدة الرعاية الصحية الاولية بقرية صفط الشرقية على الطريق الصحراوى الغربى التابعة لمركز المنيا، كذلك عرض حلقات مصغرة عن التربية الايجابية والعنف المنزلى وتفاعل مع الأسر المترددة على الوحدة الصحية، بالإضافة إلى تفقد معرض مصغر حول التمكين الإقتصادى للمرأة من أجل نمو شامل ومستدام فى مصر بمدينة المنيا، وتختتم الوزيرة زيارتها بقد لقاء بعدد من الباحثات عن عمل ورائدات اعمال اللاتى تلقين خدمات التوظيف وتطوير الأعمال.
 
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وزيرة التعاون الدولى تتفقد عدد من المشروعات 

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وزيرة التعاون الدولى تتفقد عدد من المشروعات 

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وزيرة التعاون الدولى تتفقد عدد من المشروعات 

 


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