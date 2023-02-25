اليوم السابع
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السبت، 25 فبراير 2023 01:00 م
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ورشة تدريبية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول بأكاديمية الشرطة

السبت، 25 فبراير 2023 12:29 م
ورشة تدريبية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول بأكاديمية الشرطة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الخامسة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بالهيئات القضائية (مجلس الدولة – النيابة الإدارية – هيئة مفوضى الدولة) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (19- 2023/02/23) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين .
 
واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة ، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية" ، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام ، جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة) .
 
يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.
 
 

اكادميه الشرطه

ورشه تدريب

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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