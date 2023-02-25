هزتان أرضيتان تضربان محافظتي نينوى وأربيل بالعراق بقوة 4.3 درجة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل، وأكدت في بيان أن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم السبت في محافظة نينوى".

وأضافت الهيئة أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:25:33 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (8،5) كم شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى"، مؤكدة أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في نينوى وأربيل ودهوك وبشكل متفاوت ولم تردنا أي خسائر تذكر".

وفي تقرير آخر، ذكرت هيئة الأنواء الجوية، أن "هزة أرضية أخرى سجلت في تمام الساعة 03:09:40 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (22) كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة اربيل .

وأشارت إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم تردنا اي خسائر تذكر".

ودعت الهيئة، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.