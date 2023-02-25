نيجيريا تنتخب رئيسها.. تعرف على المرشح الأوفر حظا ضمن 3 مرشحين للرئاسة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تنتخب نيجيريا اليوم، السبت، رئيس جديد للبلاد، لخلافة الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاما)، ويختار التاخبين من بين 3 مرشحين من كبار الساسة في البلاد وهم: عتيق الله أبوبكر نائب رئيس البلاد السابق عن حزب الشعب الديمقراطي، وبولا تينبو رئيس البرلمان السابق عن حزب كل شعب نيجيريا، وبيتر اوبى زعيم تيارات الجنوب النيجيري الغني بالنفط وهو قيادي عمالي يتزعم حزب العمال الوطني النيجيري.

المرشح الأوفر حظا

ويعد عتيق الله أبوبكر الذي سبق وشغل منصب رئيس نيجيريا في الفترة من 1999 وحتى 2007 من الوجوه التي تتعالى عليها رهانات المراقبين للفوز بمنصب الرئيس القادم للبلاد بعد أن حاول عتيق الله - وهو طبيب بيطرى فى الأساس - 6 مرات سابقة الوصول لكرسي الرئاسة في نيجيريا وفشل ويقول بعضهم إنه ربما تكون محاولته السابعة هذا الهام مُكللة بالنجاح.وهو المرشح الأوفر حظا الوحيد المنحدر من الشمال. ويأمل بأن يحصد العديد من الأصوات.

ويلقب تينوبو (70 عاما)، الذي كان حاكم لاغوس بين 1999 و2007، بـ"العراب" أو "صانع الملوك" بسبب نفوذه الهائل داخل السلطة. وخلال حملته الانتخابية، لم ينفكّ الرجل الذي يدين بالإسلام والمنتمي لشعب اليوروبا (من مجموعة عرقية ذات أغلبية في الجنوب الغربي)، عن التشديد على أنه الوحيد القادر على إصلاح نيجيريا، مشيدا بسجل إنجازاته في لاغوس.

وصعد رجل الأعمال الثري هذا السلم السياسي بتهم فساد دون أن تتم إدانته على الإطلاق، مثل أتيكو أبو بكر المتهم بعدة قضايا فساد وهو مرشح حزب الشعب الديمقراطي المُعارض الذي حكم البلد من العام 1999 حتى العام 2015.

والرئيس المقبل لأكبر اقتصاد في القارة الأفريقية وأكبر دولة نفطية فيها سيرث سلسلة من المشاكل، من أعمال العنف الإجرامي والمسلح في الشمال والوسط إلى الاضطرابات الانفصالية في الجنوب الشرقي والتضخم الجامح والفقر المستشري.