نقص محاصيل التفاح والكمثرى فى بريطانيا بسبب انخفاض العائدات وزيادة التكلفة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة تواجه نقصا فى التفاح والكمثرى بعد أن تبين أن المزارعين البريطانيين لا يزرعون سوى ثلث عدد الأشجار اللازمة للحفاظ على البساتين ، قائلين إن عائداتهم من البيع إلى محلات السوبر ماركت غير مستدامة.

وقالت آلي كابر، رئيس الاتحاد البريطاني لتجارة التفاح والكمثرى الذي يمثل حوالي 80٪ من الصناعة في المملكة المتحدة ، إنه سيتعين زراعة مليون شجرة جديدة كل عام للحفاظ على إنتاج المملكة المتحدة البالغ 13،590 فدانًا.

كان المزارعون يخططون هذا العام لطلب 480 ألف شجرة تفاح وكمثرى فقط ، لكن ذلك انخفض إلى 330 ألف شجرة. وقالت كابر إن السبب الرئيسي لنقص الاستثمار هو "عائدات السوبر ماركت المنخفضة والتي لا يمكن تحملها".

وقالت إن تكاليف مزارعي الفاكهة قد زادت بنحو 23٪ مع ارتفاع تكلفة القطف والطاقة والنقل والتعبئة ، ولكن تمت تلبية ذلك من خلال أقل من 1٪ زيادة في العوائد، مؤكدة "غالبية المزارعين يخسرون المال."

ويخطط البعض للتخلي عن هذه الصناعة ، بينما قام آخرون فعليًا بإيقاف العمل فى بساتينهم مع تضاؤل العائدات. وقالت كابر: "هذا وضع خطير للغاية". "مستقبل زراعة التفاح والكمثرى في المملكة المتحدة موضع شك خطير."

وتواجه بريطانيا بالفعل نقصًا في العديد من المواد الغذائية الطازجة ، مما دفع متاجر Tesco و Asda و Aldi و Morrisons هذا الأسبوع إلى الحد من مشتريات بعض الخطوط بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب النقص كان الطقس البارد في إسبانيا وشمال إفريقيا الذي أصاب المحاصيل هناك ، والتخفيضات الكبيرة من قبل المزارعين البريطانيين والهولنديين ، الذين يزرعون تحت الزجاج في هذا الوقت من العام ، حيث يقول المزارعون إن المتاجر الكبرى لم تكن مستعدة لتغطية التكلفة المتزايدة للتدفئة.