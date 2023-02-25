نقابة مهندسي القاهرة تعتمد ميزانية 2022 و2023 بفائض تخطى 18 مليون جنيه

كتبت آية دعبس

اعتمدت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ميزانية النقابة لعام 2022وموازنة 2023 وذلك بموافقة الأغلبية من حضور الجمعية العمومية لنقابة القاهرة. وأعرب المهندس ضياء الكيكى امين النقابة عن سعادته بالحضور الكبير الذى شهدته الجمعية مثمنا المناقشات التى دارت بين المنصه والمهندسين الحضور.

وقال الكيكى فى كلمته أن مجلس النقابة الحالى أخذ على عاتقه رسالة نبيلة لها أهميتها ودورها البالغ فى الإسهام فى بناء الوطن بما يحقق طموحات المهندسين وأسرهم ومستمرين أن شاء الله بدعمكم فى استكمال رسالتنا وذلك عبر الدفاع عن حقوق السادة المهندسين وأسرهم.

وأضاف..استعرض مع حضراتكم حصاد عام مضى بدأناه برؤية واضحة ومحدده تحمل امالكم وطموحاتكم كما تعاهدنا عليها منذ أول لحظة.

وسوف نعرض عليكم ملامح عامة عن أبرز أنشطة النقابة خلال العام الماضى :ـ

المحور الاول :ـ محور الانشاءات وتطوير الاندية والمقار النقابية :

المحور الثانى :ـ محور الخدمات النقابية والانشطة الاجتماعية

المحور الثالث :ـ محور التدريب والتثقيف ورفع المهارات الفنية والعملية للمهندس

المحور الرابع :ـ محور مزاولة المهنة وتطبيق قانون التصالح

المحور الخامس :ـ محور الاهتمام ودعم شباب المهندسين

ايها الجمع الكريم دور النقابة لا ينتهى عند ما ذكرنا ولكن يتواصل بدعمكم لنا ودوركم الايجابى فى تقديم المساندة والمشورة

وسنستمر بإذن الله فى بذل كافه الجهود الممكنه للرقى بنقابتنا العريقة

واشار الكيكى اثناء العرض إلى انه تم تطوير صالة الخدمات النقابية بمقر مدينة نصر وتفعيل خدمة الشباك الواحد بالإضافة لتفعيل خدمة التحصيل الالكترونى

وتطوير وتجهيز قاعات التدريب بمقر مدينة نصر

واضاف.. كما تم عمل تغطية كاملة لمقرات النقابة بالكاميرات

وتطوير ورفع كفاءة الدور الارضى بمقر عماد الدين

وتطوير الدور الثامن بالكامل بمقر عماد الدين وتجهيزه كمركز تدريب يحتوى على اكثر من قاعة

وتجهيز قاعتى تدريب بالدور السابع بمقر عماد الدين وجارى إستكمال تجهيز باقى القاعات

وكذا تم إستكمال انشاء نادى المهندسين بالقاهرة الجديدة وقد كانت هناك بعض المعوقات بسبب انتهاء المدة المقررة سلفا للانتهاء من الأعمال

وقد تم توصيل المرافق العامة لنادى القاهرة الجديدة مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى

واشار إلى أن مجلس النقابة الحالى قام بمتابعة البدء فى تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة والتى تشمل تشطيبات المبنى الاجتماعى وانشاء حمام السباحة وغرفة الطلمبات ومبنى تغيير الملابس وأعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة حمام السباحة ومدة المشروع ١٤ شهر من تاريخ استلام الموقع بقيمة تقديرية ٦٠ مليون جنيه تننتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ طبقا للتعاقد

كما قام امين النقابة بسرد أبرز أنشطة النقابة من خلال اللجان النوعية المشكلة

مضيفا أن إدارة المعاشات بالنقابة قامت بتقديم خدمات لـ٦٤٠٦ مهندس

وفيما يخص اشتراكات النقابة والرعاية الصحية أشار إلى انه تم طباعة ما يقرب من ١٢٠ الف كارنيه

حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات ٤٨١١١ مهندس وتجديد الرعاية الصحية لعدد ٢٨٧٠١

والحدث الأهم للجنة هو اعتماد ختم نقابة القاهرة بعد التنسيق مع كل من النقابة العامة ومصلحة الأحوال المدنية وذلك لاعتماد الرقم القومى للسادة المهندسين من مقر النقابة بمدينة نصر

كما أشار امين النقابة لقيام نقابة القاهرة بعمل العديد من الكورسات التدريبية المختلفة فى كافة التخصصات الهندسية

كذلك عمل العديد من رحلات العمرة الناجحة

كذلك تم تنفيذ الرحلات الصيفية لكل من مرسى مطروح والساحل الشمالى والإسكندرية ورأس سدر وشرم الشيخ والغردقة.

كما قامت النقابة بتكريم الطلبة الحاصلين على بكالوريوس الهندسة كما كرمت الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، كما أشار إلى أن شهادات الاشراف الهندسة بلغت ٣٢٧٢٢ بزيادة قدرها ٣٧٨٨ عن العام الماضى.