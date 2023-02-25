اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 04:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا توقع مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية اتفاقية لتعزيز مشاركة المرأة فى المجال السياسى

السبت، 25 فبراير 2023 03:00 ص
موريتانيا توقع مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية اتفاقية لتعزيز مشاركة المرأة فى المجال السياسى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت موريتانيا مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الجمعة، في العاصمة نواكشوط اتفاقية لتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.

وذكرت وزارة المرأة الموريتانية أن الاتفاقية، التي وقعتها السدة صفية بنت انتهاه وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ومنصور انجاي ممثل برنامج الأمم المتحدة ستمكن من تعزيز قدرات المرأة الموريتانية في مجال المشاركة السياسية، من خلال تكوينها وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في المجال السياسي.

وكانت شبكة النساء المنتخبات محليا قد طالبت قبل أسابيع الجهات المعنية، والأحزاب السياسية، و الرأي العام، بضرورة "إنصاف المرأة في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة".

ودعت الشبكة إلى مراجعة إلى فتح المجال أمام النساء للترشح في مقدمة اللوائح الإنتخابية، التي تضمن لهن الفوز في الانتخابات.

وشددت على ضرورة تخصيص مناصب تسهل حصول المرأة على منصب العمدة أو رئيسة جهة، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا بترشيحهن على رأس للوائح الانتخابية، ليصلن بذلك إلى نسبة تمثيل تبلغ الثلث.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب أكثر من 200 مجلس بلدي و15 مجلسا إقليميا للمحافظات الخمسة عشر.

وتتوقع لجنة الانتخابات تسجيل 900 ألف ناخب جديد ضمن الإحصاء الانتخابي المتواصل حاليا ليصبح المجموع أكثر من 3 ملايين و400 ألف ناخب.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.


محمد ولد الشيخ الغزوانى

موريتانيا

اخبار موريتانيا

الامم المتحده

نواكشوط

انتخابات موريتانيا



الموضوعات المتعلقة

موريتانيا: تأجيل محاكمة الرئيس الموريتاني السابق لجلسة الإثنين المقبل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:00 ص

موريتانيا تعزى الحكومة السورية فى ضحايا الزلزال

الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:00 ص

الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الموريتاني.. تتضمن توطيد العلاقات التاريخية وتعزير التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب.. الرئيس يؤكد لوزير دفاع موريتانيا حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:40 ص

الرئيس السيسى يستقبل وزير دفاع موريتانيا

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:29 ص

رئيس وزراء موريتانيا:الانتخابات ستتم إدارتها بشفافية مع جميع الفرقاء السياسيين

الأحد، 29 يناير 2023 12:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة