موريتانيا توقع مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية اتفاقية لتعزيز مشاركة المرأة فى المجال السياسى

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وقعت موريتانيا مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الجمعة، في العاصمة نواكشوط اتفاقية لتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.

وذكرت وزارة المرأة الموريتانية أن الاتفاقية، التي وقعتها السدة صفية بنت انتهاه وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ومنصور انجاي ممثل برنامج الأمم المتحدة ستمكن من تعزيز قدرات المرأة الموريتانية في مجال المشاركة السياسية، من خلال تكوينها وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في المجال السياسي.

وكانت شبكة النساء المنتخبات محليا قد طالبت قبل أسابيع الجهات المعنية، والأحزاب السياسية، و الرأي العام، بضرورة "إنصاف المرأة في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة".

ودعت الشبكة إلى مراجعة إلى فتح المجال أمام النساء للترشح في مقدمة اللوائح الإنتخابية، التي تضمن لهن الفوز في الانتخابات.

وشددت على ضرورة تخصيص مناصب تسهل حصول المرأة على منصب العمدة أو رئيسة جهة، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا بترشيحهن على رأس للوائح الانتخابية، ليصلن بذلك إلى نسبة تمثيل تبلغ الثلث.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب أكثر من 200 مجلس بلدي و15 مجلسا إقليميا للمحافظات الخمسة عشر.

وتتوقع لجنة الانتخابات تسجيل 900 ألف ناخب جديد ضمن الإحصاء الانتخابي المتواصل حاليا ليصبح المجموع أكثر من 3 ملايين و400 ألف ناخب.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.