وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "الظهر" في بلدة (بيت أمر) بالخليل، بالقرب من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي الفلسطينيين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع الشبان، اطلق الجنود خلالها قنابل الغاز السام باتجاههم، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.



وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم "العروب".



وقام مستوطنون مسلحون من بؤرة استيطانية في محافظة "سلفيت" بمهاجمة فلسطينيين أثناء العمل في أرضهم، وقاموا بشتمهم والتهجم عليهم، ما أدى لعراك بالأيدي، قبل أن يقوم أحد هؤلاء المسلحين بإطلاق الرصاص الحي بالهواء، وإجبارهم على مغادرة أرضهم بالقوة.



ولم يتوقف المستوطنون عند ذلك، بل قاموا بتكسير وتحطيم سيارات الفلسطينيين في المنطقة.



وفي قرية "بورين" في جنوب نابلس، قام عشرات المستوطنين من "براخا"، بمهاجمة منازل مواطنين، واحرقوا سيارتين، واعتدوا على مواطن في القرية ما استدعى نقله لمستشفى لتلقي العلاج.