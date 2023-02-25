مقتل 13 شخصا وإصابة 20 آخرين جراء حادث تصادم في باكستان

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أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم السبت، أن 13 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين في حادث مروري على طريق (ملتان - سوكور) السريع (إم -5) شرقي البلاد.

وأوضح ضابط شرطة منطقة رحيم يار خان، رضوان عمر - في تصريح لصحيفة (دون) الباكستانية - أن المأساة وقعت عندما اصطدمت سيارة جيب مسرعة بمركبتين أخريين على الطريق السريع بالقرب من رحيم يار خان.

وأضاف أن 13 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بينما كان 14 من المصابين في حالة حرجة ويتم علاجهم في مستشفى الشيخ زايد برحيم يار خان.

وقال المسؤول إن الشرطة فتحت تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث، إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.