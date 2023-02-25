مطار مرسى علم الدولى يستقبل 98 رحلة دولية خلال الأسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، بداية من اليوم السبت، 98 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 15 ألف سائح، من عدة جنسيات مختلفة، بزيادة في معدلات وصول الرحلات عن الأسبوع الماضي.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولي، أن أكثر الحنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض الفندق حتي نقلهم للفنادق للاستمتاع باجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

كما تبين أن من المقرر أن يستقبل المطار اليوم السبت، من بين الـ 98 رحلة طيران المقرر وصولها خلال الأسبوع، أن يصل اليوم السبت 34 رحلة طيران، من بين تلك الرحلات 15 رحلة تصل من بولندا، و7 رحلات من إيطاليا، و5 من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك ورحلة من هولندا واخري من بلجيكا ورحلة من النمسا .