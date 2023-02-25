مصرع طفل وتفحم جثته إثر سقوطه داخل كشك كهرباء في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طفل عمره 10 سنوات بمحافظة الشرقية، مصرعه حرقا وتفحت جثته إثر تعرضه للسقوط داخل كشك كهرباء بمدينة القنايات، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانفجار كشك كهرباء بمدينة القنايات ومصرع طفل داخله.

انتقلت الاجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ والحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام مجموعة من الأطفال باللهو بالكرة سقطت أعلى كشك كهرباء بالمنطقة فتوجه أحدهم وصعد أعلى الكشك لالتقاطها فسقط داخل الكشك بسبب سوء تغطية الكشك، مما أسفر عن انفجار الكشك وتفحم جثته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنايات تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن طفل عمره ثمانية سنوات،أصيب باضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ إثر تعرضه للسقوط من علو بقرية بنطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزي بوصول ايمن ا،٨ سنوات مقيم نطاق مركز ههيا، مصابا باضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ وتم تقديم الإسعافات الأولية له من قبل الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى، وتحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء فحوصات طبية،تبين من سؤال الاسرة سقوط الطفل من علو، تم تحرير محضر بالواقعة.