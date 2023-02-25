مسجل خطر يعترف بارتكاب جرائم سرقة في مدينة نصر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة دراجة بخارية، في مدينة نصر، أنه استولى على الدراجة أثناء ركنها في الشارع، بواسطة توصيل الأسلاك.

وأضاف المتهم أمام رجال المباحث، بمديرية أمن القاهرة، أنه تخصص في ارتكاب جرائم السرقة، وحيازته فرد خرطوش لاستخدامه في تهديد ضحاياه، وأرشد عن الدراجة البخارية المسروقة، وتم ضبطها بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).. بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وعُثر بحوزته على (بنسة حديديه - فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار) وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك " بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وأقر بحيازته السلاح بقصد إستخدامه في وقائع السرقة.. كما تم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولي عليها بمسكنه.

باستدعاء المجني عليه تعرف علي الدارجة النارية، واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.