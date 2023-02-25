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محافظ الغربية يناقش مع مديرى المديريات والهيئات موقف المشروعات المتعثرة

السبت، 25 فبراير 2023 06:41 م
محافظ الغربية يناقش مع مديرى المديريات والهيئات موقف المشروعات المتعثرة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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بحث الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة بالمحافظة، بناءًا على الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية والخاص بحصر المشروعات المتعثرة الممولة من كافة الجهات، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام.

وخلال الاجتماع استعرض مديري المديريات، المشروعات المتعثرة في كل قطاع، إلى جانب عرض المقترحات والجدول الزمني اللازم لاستكمال الأعمال بتلك المشروعات بهدف دخولها الخدمة بكامل طاقتها لتحقيق رضا المواطنين. 
 
ووجه محافظ الغربية كافة الجهات بسرعة إعداد تقرير تفصيلي مدعم بالصور طبقاً للبيان المعد لذلك من قبل وزارة التنمية المحلية، وذلك تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لإيجاد حلول عاجلة لإزالة أسباب التعثر لخدمة المواطنين، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما كبير وتعمل جاهدة على إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة من أجل دفع عجلة العمل بكافة القطاعات.
 
 
 

 


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