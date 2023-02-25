محافظ الغربية يناقش مع مديرى المديريات والهيئات موقف المشروعات المتعثرة

الغربية مصطفى عادل

بحث الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة بالمحافظة، بناءًا على الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية والخاص بحصر المشروعات المتعثرة الممولة من كافة الجهات، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام.