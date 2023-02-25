اليوم السابع
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مجلس وزراء الداخلية العرب يناقش مكافحة الجرائم الإلكترونية أول مارس

السبت، 25 فبراير 2023 01:32 م
مجلس وزراء الداخلية العرب يناقش مكافحة الجرائم الإلكترونية أول مارس مجلس وزراء الداخلية العرب- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تنعقد في تونس، أول مارس 2023م، الدورة الأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وسيتم افتتاح الدورة بكلمة رئيسة الحكومة في الجمهورية التونسية، كما سيتحدث في الجلسة الافتتاحية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.
 
وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، كما ستنظر في تصور لتفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، كما سينظر المجلس في إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية  لمكافحة الإرهاب التي تم تطويرها لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
 
ومن المقرر أن يسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يبدأ أعماله يوم الأحد الموافق 26 فبراير، يشارك فيه ممثلو الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.
 
 

مجلس وزراء الداخلية العرب

الداخلية

الجريمة الالكترونية



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